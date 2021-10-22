В столичной реанимации врач хитростью узнал о купленных COVID-сертификатах семи тяжелых пациентов

Инфицированные имели тяжелое течение болезни.

В Киеве в одной из местных больниц госпитализировали сразу семь пациентов с коронавирусом: оказалось они имели поддельные документы о прививках.

Об этом в своем Facebook сообщил депутат Киевсовета Леонид Емец.

По его словам, руководитель медучреждения сначала был удивлен состоянием пациентов, ведь симптомы указывали на тяжелое течение болезни. Впрочем, такого состояния инфицированные не должны были иметь после вакцинации.

"По всем стандартам и практике, как его личной так и мировой, COVID у пациентов должен протекать намного легче. Бывают конечно индивидуальные исключения, но здесь семь пациентов сразу. Короче зав отделения включил "режим доктора Хауса" и провел с каждым индивидуальную беседу", — говорится в заметке депутатата.

Медик выяснил, что пациенты имели купленные COVID-сертификаты: "Предупредил, что есть два протокола лечения. Один для вакцинированных и другой для невакцинированных, соответственно. И если их напутать, результаты будут очень печальные".

Как сообщалось, в Украине уже почти 800 уголовных дел по факту подделки COVID сертификатов. В МВД призвали сообщать о фактах подделки сертификатов о вакцинации на горячую линию киберполиции. К слову, во избежание проблем с законом, стоит вакцинироваться от COVID-19 и бесплатно получить сертификат.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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