В столичной академии Чайковского запретили преподавание на русском

В Национальной музыкальной академии Украины им. Чайковского запретили преподавание на русском языке образовательных компонентов и их составляющих.

Об этом в интервью "Главкому" рассказал языковой омбудсмен Тарас Кремень.

По его словам, сейчас немало вузов украинизируют образовательный процесс, вытесняя язык оккупантов. Кремень говорит, что это элемент корпоративного решения, который очень важен для студентов.

"Есть университеты, которые идут на опережение. Так, Харьковский университет им. Каразина ввел должность языкового омбудсмена, которым стал заведующий кафедрой украинского языка. Киево-Могилянская академия вообще запретила использование русского языка в своих стенах внутренним документом", — подчеркнул Тарас Кремень.

Кроме того, в Южноукраинском национальном педуниверситете им. Ушинского собираются избрать уполномоченного по защите государственного языка, но среди студентов.

Напомним, в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" запретили использовать русский язык в заведении студентам, преподавателям и администрации. Норму было прописано в Правилах внутреннего распорядка НаУКМА.

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