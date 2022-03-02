В столичном метрополитене находится до 15 тыс. человек

В столичном метрополитене находится до 15 тыс. человек

Многим людям уже некуда возвращаться.

В метро Киева, которое используется как бомбоубежище, сейчас находится до 15 тыс. человек.

Метрополитен работает как транспорт и как укрытие с первого дня войны.

Об этом сообщил начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский в Facebook.

"Многим людям уже некуда возвращаться. Несколько метров на полу и плед — стали их единственным домом. Это тысячи и тысячи людей. Это не преувеличение...сейчас у нас укрывается до 15 000 киевлян. Инфраструктура рассчитана до 100 000 человек", — отметил он.

На станциях есть вода, санузлы, производится поставка пищи и по возможности лекарства.