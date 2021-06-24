В столице Украины ликвидируют символ дружбы с Москвой

Памятный знак в честь дружбы городов Киева и Москвы должен быть демонтирован.

Комиссия Киевского городского совета по вопросам собственности поддержала проект решения о демонтаже памятника "дружбы Киева и Москвы" в сквере на улице Маршала Якубовского. Об этом сообщил на Facebook-странице депутат КГС Олег Левченко.

В заметке в соцсети депутат подчеркнул, что на восьмом году российской агрессии и после аннексии Крыма не может быть и речи о "дружбе" со столицей России, которую символизирует этот памятник.

Проект решения о демонтаже этого монумента, который поддержала профильная комиссия Киевсовета, рассмотрят депутаты на пленарном заседании. В случае его принятия памятный знак должен быть демонтирован.

Напомним, ранее в поселке Ракитное Киевской области местные власти решили за бюджетные средства обновить запрещенную в Украине коммунистическую символику на потолке. Звезду с изображением серпа и молота начали подкрашивать, но после огласки изменили планы.

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