В столице удалось локализовать мощный пожар в местной гимназии – ГСЧС

В столице удалось локализовать мощный пожар в местной гимназии – ГСЧС

Пожар локализован на площади 2 тыс. кв.

В Киеве в 03:30 пожар кровли и частично помещений третьего этажа учебного корпуса Киевской гимназии восточных языков локализован на площади 2 тыс. кв.

Об этом информирует ГСЧС Украины в Telegram-канале.

14 февраля в 01:23 в Святошинском районе столицы на ул. Львовская, 25, в трехэтажном учебном корпусе Киевской гимназии восточных языков возник пожар кровли с распространением на третий этаж.

Жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 50 человек и 12 ед. техники от ГСЧС.

Напомним, в Волынской области в частном доме обнаружили тела двух мужчин. Они погибли при пожаре.

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