В столице прозвучали звуки взрывов: первые подробности о последствиях вражеской атаки

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Продолжается враждебная атака беспилотников на Украину, в том числе и Киев.

В Днепровском районе столицы на детскую площадку между домами упали обломки БпЛА.

Об этом заявил глава города Виталий Кличко

"Экстренные службы направляются для проверки", — добавил он.

Также в результате атаки ударных БПЛА в Голосеевском районе Киева произошло падение обломков на территорию жилой застройки. Предварительно повреждены окна и двери в многоквартирном доме. Информация о пострадавших устанавливается.

"На место выехали оперативные службы", – добавил Сергей Попко, начальник КМВА.

"По информации оперативных служб, в Голосеевском районе столицы обломками повреждены окна и двери в квартире на 6 этаже жилого дома. В квартире обнаружен небольшой обломок, похожий на гайку. Экстренные службы направляются на место. информация о нанесенном ущербе и потерпевших выясняется" — уточнил Кличко .

Напомним, что в Сумской области произошли 220 взрывов, есть раненые гражданские.

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