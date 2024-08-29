В столице прозвучали звуки взрывов: первые подробности о последствиях вражеской атаки

Находитесь в помещении к отбою воздушной тревоги
Продолжается враждебная атака беспилотников на Украину, в том числе и Киев.
В Днепровском районе столицы на детскую площадку между домами упали обломки БпЛА.
Об этом заявил глава города Виталий Кличко
"Экстренные службы направляются для проверки", — добавил он.
Также в результате атаки ударных БПЛА в Голосеевском районе Киева произошло падение обломков на территорию жилой застройки. Предварительно повреждены окна и двери в многоквартирном доме. Информация о пострадавших устанавливается.
"На место выехали оперативные службы", – добавил Сергей Попко, начальник КМВА.
"По информации оперативных служб, в Голосеевском районе столицы обломками повреждены окна и двери в квартире на 6 этаже жилого дома. В квартире обнаружен небольшой обломок, похожий на гайку. Экстренные службы направляются на место. информация о нанесенном ущербе и потерпевших выясняется" — уточнил Кличко .
Напомним, что в Сумской области произошли 220 взрывов, есть раненые гражданские.
Читайте также:
- Зеленский: "Украина готовит ответ на удары РФ"
- Как Россия использует атаку по Украине: эксперт указал на месть
- В ОВА сделали заявление о Киевской ГЭС и последствиях атаки
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.