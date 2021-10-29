В столице появилась тестовая зона 5G: похожую в скором времени откроют в Харькове

В столице появилась тестовая зона 5G: похожую в скором времени откроют в Харькове

Реальное развитие сети 5G в Украине планируется к концу 2022 года – начало 2023 года.

В Киеве на базе технологического парка UNIT.City открыли тестовую зону технологии 5G -5G Lab, это совместный проект Министерства цифровой трансформации, мобильного оператора Vodafone Украина, Huawei Ukraine и UNIT.City.

Граждане, интересующиеся технологиями, там могут пройти образовательный курс, послушать принципы, по которым развивалась связь, узнать, как она работает сейчас, пройти тест, а также рассмотреть конкретные бизнес-кейсы.

"Эта лаборатория для нас уникальна. Здесь мы можем прийти протестировать свои решения, увидеть, как они работают, и сравнить преимущества 5G над 4G", – сообщил младший вице-президент по инжинирингу GlobalLogic Ярослав Нижник.

На представленном стенде есть модели авто, имитация систем обмена данными между автомобилями.

По его словам, идея алгоритмов состоит в том, чтобы собрать данные по авто и инфраструктуре (это может быть видео с камер на дорогах), передать их через 5G на серверы и с помощью алгоритмов создать математическую модель происходящего на дороге, что будет происходить в следующие несколько секунд, предусмотреть опасные ситуации и известить участников движения.

По словам замминистра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Александра Шелеста, идея создания таких центров в министерстве появилась более года назад. Тогда ведомство собрало всех представителей рынка телекоммуникаций, которые могут принять участие в их запуске.

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"В ближайшее время коллеги планируют запуск тестового центра в Харькове. Кроме того, мы надеемся на поддержку Западной Украины и на то, что подобный запуск будет возможным во Львове"

Говоря о развитии 4G, замминистра напомнил, что к июлю 2022 года каждый из мобильных операторов должен обеспечить 90% покрытия страны. Реальное развитие сети 5G в Украине, по словам Шелеста, планируется к концу 2022 года — начало 2023 года.

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