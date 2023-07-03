В столице охранник одного из магазинов заявил, что "Киев – русскоязычный город" (видео)

Охранник магазина отказался общаться на украинском и нарушал закон о языке.

В Киеве, в одном из магазинов на станции метро "Лесная", возник языковой скандал. Так, охранник сети магазинов "Конфискат" на улице Академика Кухаря, 8 заявил, что "Киев – русскоязычный город".

Видео разговора с мужчиной-поклонником РФ выложили в Сеть.

В полиции Киева сайту ТСН.ua рассказали, что на место происшествия уже выехал наряд полиции.

"На место уже направили наряд. Полицейские проверят указанные факты", – прокомментировали правоохранители.

Мужчина, снявший высказывания охранника, предупредил, что видео увидят СМИ, а СБУ займется этим случаем.

В столице охранник одного из магазинов заявил, что "Киев – русскоязычный город"

Напомним, в Киевской области владелец заплатит штраф из-за песен Лепса (подробности).

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