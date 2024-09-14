В столице обломки БПЛА упали на территорию коммунального предприятия

В Оболонском районе столицы обломки БПЛА упали на территорию коммунального предприятия.

Об этом сообщает глава города Виталий Кличко.

Пожара нет. Экстренные службы направляются на место.

"В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям.

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.

Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", — заявили в Киевской областной военной администрации в сообщении в социальных сетях.

"Продолжается атака российских ударных БпЛА. В пригороде Киева работала противовоздушная оборона. Зафиксировано падение обломков на черте города и области, за пределами жилой застройки. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", добавил Сергей Попко. КМВА.

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Напомним, что по Украине кружат вражеские беспилотники: названо направление движения.

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