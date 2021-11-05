В столице неизвестные несколько недель "кошмарят" строительную компанию и совершили нападение на представителя израильского инвестфонда

В столице неизвестные напали на гражданина Израиля, представителя инвестиционного фонда в офисе строительной компании ReallyBuilding. Как рассказал в комментарии адвокат адвокатского объединения "Каноны права" Игорь Белоусько, уже две недели неизвестные терроризируют компанию ReallyBuilding, а сегодня напали и избили сотрудника компании-партнера.

События развернулись по улице Академика Булаховского в Святошинском районе столицы, где расположен отдел продаж застройщика.

“В течение двух недель к нам приезжает группа молодых людей в балаклавах, достаточно агрессивного поведения, всячески провоцируя на конфликт. Но мы старались не обращать внимания. Сегодня с утра снова приехали ребята, приехало больше обычного. Они стояли под отделом продаж, провоцировали, потом вышли на улицу. А уже через 10 минут в отдел продаж ворвались ребята, в балаклавах и избили сотрудника израильской компании-партнера. Он только утром прилетел в Украину”, – рассказал о ситуации Белоусько.

По его словам, пострадавшему понадобилось медицинское обследование, пока он до сих пор в больнице, куда его доставила скорая.

УНН

По мнению управляющего партнера, адвоката адвокатского объединения "Каноны права" Игоря Белоусько, представляющего интересы ReallyBuilding, нападение носило антисемитский характер на почве расовой нетерпимости.

“В течение 2 недель группа молодых людей в балаклавах „кошмарят“ объект строительства по ул. Булаховского, 2. Ведут себя агрессивно, всячески провоцируя сотрудников компании, охрану. Представляются журналистами "всемирного броварского телевидения". Выражают антисемитские лозунги в связи с тем, что наша компания сотрудничает с Израильской инвесткомпанией. Сегодня эти лица совершили нападение на гражданина Израиля, сотрудника компании Simple Investment. Нападение произошло на почве расовой нетерпимости», — пояснил юрист, добавив, что обращались к правоохранителям из-за хулиганских действий и препятствования законной хозяйственной деятельности, но сегодняшние события не могут квалифицироваться как хулиганские, поскольку нападение было целенаправлено на гражданина Израиля и с проникновением в частную собственность - помещение, принадлежащее компании ReallyBuilding.

Юрист призвал правоохранителей отреагировать на ситуацию, ведь отсутствие адекватной реакции приводит к тому, что подобные лица чувствуют себя безнаказанными и совершают нападения на бизнес. Кроме того, такие события имеют негативные последствия на фоне деклараций Президента Украины, направленных на привлечение иностранных инвестиций гарантий в защищенности, безопасности инвестирования в экономику Украины.

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