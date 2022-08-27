В столице на Подоле появился новый мурал "Призрак Киева"

Героями стенописи стали пилоты бригады тактической авиации воздушного командования «Центр», а в их лице все пилоты Украины – мужественные и бесстрашные воины Поверенных Сил.
В Киеве на Подоле состоялось торжественное открытие мурала с изображением "Призрака Киева". Событие произошло 27 августа в День авиации Украины.
Об этом сообщает воздушное командование "Центра".
"Призрак Киева" — это сборный образ украинских летчиков, кто в первый день полномасштабной агрессии Российской Федерации держал оборону Киева и сегодня защищает небо над нашей страной и нашей столицей.
Героями мурала стали пилоты бригады тактической авиации воздушного командования "Центр", а в их лице все пилоты Украины – мужественные и бесстрашные воины Воздушных Сил.
На мероприятии присутствовали военные. Среди них, и пилоты бригады — "Призраки Киева", которые каждый день оберегают наше небо от враждебных посягательств.
Минутой молчания собравшиеся почтили светлую память Героев Украины, кто ценой своей жизни остановил вражеское нашествие.
Читайте также: