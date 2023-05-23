В столице и Киевской области объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Жителям напомнили о запрете посещать леса в условиях военного положения.

Со вторника, 23 мая, по четверг, 25 мая, в Киеве и Киевской области ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

Жителям напомнили о запрете посещать леса в условиях военного положения. Это связано с тем, что часть лесных территорий была зоной боевых действий, где могут оставаться взрывоопасные предметы. Более 30 тысяч гектаров леса, за которые отвечают городские службы, еще разминируют.

Граждан просят серьезно отнестись к запрету и не рисковать своей жизнью и безопасностью. Нарушителям грозит административная ответственность и штраф.

Недавно мы сообщали, что в районе Гидропарка произошел пожар вблизи ресторана.