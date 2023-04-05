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В столице частично ограничат движение транспорта: где и сколько продлится

В столице частично ограничат движение транспорта: где и сколько продлится

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
368
Время на прочтение
1 мин
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В столице частично ограничат движение транспорта: где и сколько продлится

Фото: УНИАН

Движение транспорта ограничат из-за ремонтных работ на участке дороги.

В Киеве до 20 мая на эстакаде-съезде с Днепровского спуска частично ограничивают движение транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Начинается новый этап ремонта эстакады с Днепровского спуска на Набережное шоссе в направлении моста Метро", — говорится в сообщении.

© КГГА
Фото: КГГА

После обновления барьерного ограждения КП "Киевавтодоргород" выполнит герметизацию и ремонт деформационных швов.

Напомним, Остап Ступка устроил "пьяное" ДТП в центре Киева, есть пострадавшие.

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Дата публикации
Просмотры
368
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