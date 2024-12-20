В США отреагировали на утренний удар по Киеву

Соединенные Штаты Америки вместе с партнерами оказывают Украине усиленную помощь в безопасности. Это будет ответ на удары агрессорки России. В частности, на совершенную 20 декабря атаку на Киев.

Об этом посол США Бриджит Бринк написала в соцсети Х (Twitter).

Дипломат подчеркнула, что утром 20 декабря Россия нанесла баллистический ракетный удар по столице, в результате чего погиб мирный житель, а город потерпел разрушения и пожары.

"Мы вместе с партнерами оказываем Украине усиленную безопасность и поддержку в энергетике в ответ на эти жестокие атаки", — добавила она.

Как сообщалось, российская армия нанесла комбинированный удар по Киеву. Враг применил аэробалистические ракеты "Кинжал" с бортов МиГ-31К и баллистические ракеты типа Искандер/KN-23. Всего было выпущено восемь ракет.

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