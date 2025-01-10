В Соломенском районе столицы зафиксировано попадание обломков вражеского БпЛА в многоэтажку — власть

К счастью, жертв нет.

В Соломенском районе зафиксировано попадание обломков вражеского БпЛА в многоэтажку.

Об этом в сообщении в соцсетях заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"Предварительно без пострадавших. Повреждены окна, 6 авто. На месте работают службы", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киевской области зафиксированы российские беспилотники: работало ПВО.

Напомним, в результате первого удара по Харькову 9 января дрон попал в гражданское предприятие в Немышлянском районе.

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