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В Соломенском районе столицы зафиксировано попадание обломков вражеского БпЛА в многоэтажку — власть

В Соломенском районе столицы зафиксировано попадание обломков вражеского БпЛА в многоэтажку — власть

После удара повреждены окна и авто / Фото: ТСН.ua

К счастью, жертв нет.

В Соломенском районе зафиксировано попадание обломков вражеского БпЛА в многоэтажку.

Об этом в сообщении в соцсетях заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"Предварительно без пострадавших. Повреждены окна, 6 авто. На месте работают службы", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киевской области зафиксированы российские беспилотники: работало ПВО.

Напомним, в результате первого удара по Харькову 9 января дрон попал в гражданское предприятие в Немышлянском районе.

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