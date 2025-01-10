В Соломенском районе столицы зафиксировано попадание обломков вражеского БпЛА в многоэтажку — власть

К счастью, жертв нет.
В Соломенском районе зафиксировано попадание обломков вражеского БпЛА в многоэтажку.
Об этом в сообщении в соцсетях заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
"Предварительно без пострадавших. Повреждены окна, 6 авто. На месте работают службы", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киевской области зафиксированы российские беспилотники: работало ПВО.
Напомним, в результате первого удара по Харькову 9 января дрон попал в гражданское предприятие в Немышлянском районе.
Читайте также:
- Наступление армии РФ на Запорожье: местные власти сделали заявление
- Боевые действия могут начаться еще в одной области: военный эксперт ошарашил прогнозом
- Российская армия атаковала дронами Черкасскую область: какие последствия
Читайте также:
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.