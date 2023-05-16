В Соломенском районе Киева в результате падения ракеты вспыхнуло несколько авто — Кличко

Работают спасатели.
В Соломенском районе Киева, предварительно в результате падения обломков ракеты после взрывов, произошло возгорание нескольких авто.
Об этом в социальных сетях сообщил глава Киева Виталий Кличко.
Поврежденное здание площадью 200 кв. Спасатели работают на месте. Пострадавших пока не обнаружили.
Напомним, что ранее на территорию зоопарка в Киеве упали обломки ракеты.
Также с неба могут падать обломки ракет, но не стоит собирать их в качестве сувениров.
Напомним, что в Черкасской области были слышны звуки, похожие на взрывы. Об этом сообщили мониторинговые каналы.
Напомним, что ранее в Краматорске раздались взрывы.
Также в Херсонской области прозвучали взрывы.
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