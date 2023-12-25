В Софийском соборе в Киеве прошла литургия по случаю Рождества: за что молятся и как празднуют верующие (видео)

Уже второй год Украина отмечает Рождество в условиях полномасштабной войны, поэтому во время литургии священнослужители зачитали молитву о защите отечества.

В 2023 году православные и греко-католики Украины впервые празднуют Рождество Христово по новоюлианскому календарю – 25 декабря. По этому случаю настоятель Православной церкви Блаженнейший Митрополит Эпифаний совершил Божественную литургию в Соборе Святой Софии Киевской.

Уже второй год Украина отмечает Рождество в условиях полномасштабной войны, поэтому во время литургии священнослужители зачитали молитву о защите отечества. Трансляцию Божественной литургии вел YouTube канал Православной Церкви Украины.

"Придя в мир, воплотившись как Сын Человеческий и послужив нашему спасению, Бог изменил нашу реальность. Это уже произошло и не зависит от нас. Но что от нас действительно зависит – это то, как мы Его встретим.

Из Евангелия мы знаем, что пастухи и волхвы поспешили в вертеп, чтобы приветствовать рождение Спасителя, прославить Рожденого и одарить Его щедрыми дарами. Но не все радовались Боговоплощению. Кто-то, подобно Ироду, стремился немедленно отвергнуть Его, уничтожить, забыть о Сыне Божьем. Были и те, кто даже зная о древних пророчествах о пришествии Мессии, не был готов, не обратил внимания, просто проигнорировал Рождение Спасителя мира.

И более двух тысячелетий спустя, отмечая праздник Рождества Господа нашего Иисуса Христа, мы каждый раз предстаем перед таким же выбором, как и те, кто были современниками и свидетелями прихода Спасителя на землю. Нам известно, что Христос родился и призывает нас обновиться, измениться, усовершенствоваться. Каким будет наш ответ? Будем ли мы творить добро во славу Божию? Отбросим ли грех или раскаемся в недостойных поступках? Или наоборот, отступимся от Бога и света ради легких удовольствий? И, безусловно, мы можем проигнорировать это известие и этот призыв – но это также будет нашим выбором, проявлением нашей воли.

И, отвечая на призыв Богомладенца, мы не можем сделать это раз и навсегда. Этот ответ требует ежедневного обновления в нашем выборе, когда мы определяем, поступать ли нам по закону Божию или подчиниться власти греха. Именно поэтому каждый год через празднование Рождества Христова мы обновляем наше осознание божественного присутствия, наше познание истины, наше понимание собственного долга перед воплощенным Сыном Божьим. Христос родился! Славим Его", — говорится в сообщении Православной церкви Украины.

Молитва о защите Отечества / Фото: скриншот с видео

Рождество в Софии Киевской / Фото: Георгий Коваленко/Facebook

Напомним, Генштаб показал, как празднуют украинские военные (фото).

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