В "Софии Киевской" отреагировали на скандал с позолотой куполов собора

Заместитель генерального директора Национального заповедника "София Киевская" Наталья Заец прокомментировала скандал с позолотой куполов собора.

Об этом она рассказала в комментарии, переданном сайту ТСН.ua.

Так, по ее словам, по состоянию на сегодняшний день крыша, конструктивные части и купола "Софиевского собора" находятся в крайне аварийном состоянии, что может в любое время привести к разрушению как части куполов, так и куполов и крестов.

"Это является не просто проблемой для музея, но и угрозой для сохранения целостности уникальной памятки, которая входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, которое является одним из символов Украины. И это действительно реальная, а не преувеличенная проблема. Ведь, как вы помните, в январе 2022 года во время резкого ухудшения погодных условий упал крест с одного из куполов собора. Вскоре благодаря меценатам крест удалось восстановить и вернуть на свое место", — пояснила она.

Заец добавила, что Институт "УкрНИИпроектреставрация" провел исследование и по его результатам оценил техническое состояние конструктивной системы куполов как непригодное к нормальной эксплуатации и крайне неудовлетворительное.

Поэтому институт разработал проект реставрации кровли, конструктивных систем и позолоты куполов собора, предусматривающий комплекс мер по предупреждению возникновения подобных аварийных ситуаций, замене части конструктивных систем куполов, позолоты покрытия крестов и куполов и реставрации кровли Софийского собора.

"Мы хорошо отдаем себе отчет, что во время войны бюджетные средства должны направляться в первую очередь на нужды наших Вооруженных Сил. Поэтому заповедник активно сотрудничает с меценатами и международными партнерами, чтобы максимально привлечь небюджетные средства для реставрации собора. В частности, мэрия португальского Лиссабона готова выделить средства на изготовление центрального креста – уже запланировано заключить соответствующее соглашение. В рамках финансирования проекта по реставрации кровли, конструктивных систем и позолоты куполов Софийского собора планируется привлечь как государственные (в том числе специального фонда), так и благотворительные средства", — отметила она.

Как пояснила заместитель генерального директора Национального заповедника "София Киевская", выполнение работ по проекту рассчитано на 5 лет – до конца 2028 года.

Общая сумма составляет 79,2 млн грн. В этом году для выполнения работ, заявленных в тендере, выделено из Государственного бюджета 2 млн грн на установку крестов и замену конструктивных систем крепления на всех куполах. Другие работы, в том числе и золочение, будут выполняться по окончании военного положения в Украине.

Напомним, в январе 2022 года из купола Софийского собора сдуло крест.

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