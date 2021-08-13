В "Софии Киевской" открылась пятая юбилейная фотовыставка Photo Kyiv, посвященная теме инклюзии и безбарьерности

Уже в пятый раз в Киеве открылась международная фотографическая выставка Photo Kyiv. В этом году мероприятие представлено как международная выставка фоторабот "Не|видимая жизнь" и проходит с 12 по 25 августа под открытым небом в Национальном заповеднике "София Киевская".

Центральной темой самого масштабного фотособытия Украины станет инклюзивность и безбарьерность в современном обществе.

Основная идея выставки — привлечь внимание фотомастеров и посетителей к таким ценностям, как уважение, принятие, сочувствие, открытость и сопереживание. Раненые ветераны АТО и Евромайдана, одинокие старики, люди с синдромом Дауна, ромская община и другие темы попали в фокус объективов украинских и международных фотографов и будут экспонироваться на выставке.

"Впервые мы проводим выставку под открытым небом. Впервые она посвящена исключительно актуальной социальной теме инклюзии в обществе. В фокусе фотографов темы и люди, которых мы часто не замечаем или просто отворачиваем глаза. Именно поэтому выставка называется "Не|видимая жизнь". Мы искренне надеемся, что эти фотоистории станут настоящим вдохновением для зрителей и помогут всем нам осознать необходимость инклюзивной среды. Верим, что Photo Kyiv 2021 заставит задуматься над тем, что именно каждый из нас может сделать на пути создания безбарьерного пространства в Украине", - говорят Иванна Бертран и Анна Савицкая, основатели Photo Kyiv.

Фото Алины Гармаш

Выставку открыла первая леди Украины Елена Зеленская, которая в этом году поддержала Photo Kyiv. Елена Зеленская занимается темой безбарьерности и инициировала создание Совета безбарьерности, который будет осуществлять мониторинг и контроль выполнения Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине до 2030 года. "Безбарьерность становится новой общественной нормой, а Украина — такой страной, в которой все имеют равные права и возможности, — не раз отмечала первая леди.

"Нынешний Photo Kyiv близок мне по духу и эмоциям, ведь он посвящен безбарьерности. Важно, что в выставке принимают участие не только украинцы. Среди 89 участников — фотографы из США, Канады, Франции, Италии, Испании, Бельгии, Швейцарии, Грузии, Азербайджана, Бразилии, Нидерландов, Швейцарии и Турции. Сколько людей хотят рассказать языком фото о теме безбарьерности в Украине! Фотографам удалось осветить то, что находится в тени и не является очевидным для всех. Это не просто фото, а сочетание смелых идей и глубокого осмысления социальных вопросов. Я убеждена, что подобные масштабные культурные мероприятия создают качественный запрос в обществе на инклюзии и вовлеченность всех украинцев к общественной жизни. Широкая поддержка художников, которые влияют на чувства и мысли тысяч людей, помогает воплощать Национальную стратегию безбарьерности в социокультурной и мировоззренческой плоскости!", - отметила Елена Зеленская, первая леди Украины.

Фото Алины Гармаш

В составе экспертного жюри Photo Kyiv 2021:

Анна Соммерс Кокс, журналистка, куратор Victoria & Albert Museum, бывшая редактор The Artnewspaper;

Кароль Глозе Пиду, искусствовед, куратор Photo Kyiv;

Сергей Лебединский, известный харьковский фотограф, директор и основатель Музея Харьковской школы фотографии.

Эксперты отобрали 5 финалистов, фотосерии которых экспонируются во время открытой инклюзивного выставки "Не|видимая жизнь" на территории заповедника "София Киевская". Среди них фотографы:

Иосиф Сивенький и фотосерия "Раны" (США/Украина),

Роман Закревский и фотопроект "Взгляд" — серия портретов ромов из Черниговской области (Украина),

Алина Пророка и фотосерия "Дом престарелых. Одиночество. Слезы на морщинах "(Украина),

Юрий Данченко и фотосерия" Danza Down "(Украина),

Алексей Товпига и фотосерия" Космос папы "(Украина).

Фото Алины Гармаш

Участие в Photo Kyiv 2021 также берут 5 спецпроектов, среди которых:

культовый проект "Паспорт" украинского метра документальной фотографии Александра Чекменева,

три зарубежных фотопроекта от Маринки Масеус (Нидерланды) — проект "Избранные [не] быть",

Гуидо Клумпе (Германия) — проект "Теряя одно измерение",

Мэри Берридж (США) с проектом "Видимый спектр: портреты из мира аутизма",

фотосерия Романа Пашковского под названием "Код несокрушимости: реальные истории современных героев" от партнера Photo Kyiv 2021, благотворительного фонда Favbet Foundation.

"В качестве партнера Photo Kyiv 2021 — [IN] VISIBLE LIVES] ("Не|видимая жизнь") FAVBET Foundation представляет спецпроект "Код несокрушимости: реальные истории современных героев". Это истории людей, которые потеряли здоровье, защищая Украину на фронте, но не пали духом, а продолжают заниматься спортом, получать новые профессии, находить единомышленников и вдохновлять тысячи таких, как они. Сегодня они выросли до профессиональных спортсменов и представляют Украину на Играх непокоренных — международных спортивных соревнованиях в паралимпийском стиле для ветеранов. Оказывая помощь через призму реальных инициатив, FAVBET Foundation также стремится привлечь внимание к Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства при поддержке первой леди Елены Зеленской, которая будет содержать услуги для людей с инвалидностью и их родных", - сказал Андрей Матюха, президент БФ FAVBET Foundation.

Фото Алины Гармаш

Photo Kyiv 2021 проходит при поддержке первой леди Украины Елены Зеленской. Среди партнеров Photo Kyiv 2021 — Департамент культуры КГГА, а также посольства Нидерландов и Швейцарии, компания Caparol, ОО "Безбарьерность", Благотворительный фонд FAVBET Foundation.

Кураторский тур по выставке для первой леди Елены Зеленской и всех гостей провела искусствовед, куратор Photo Kyiv 2021 Кароль Глозе Пиду.

"Через 30 лет после вступления Независимости — во времена, когда Украина должна продолжать находить себя и строить снова — тема инклюзивности кажется очевидной и необходимой для Foto Kyiv 2021. В течение нескольких лет темы гендерного равенства и многообразия были предметом многочисленных дебатов, однако все равно остается пробел в уровне осведомленности относительно определенных групп, которые все еще незаметны: пожилые люди, люди с психическими или физическими расстройствами, люди с ограниченной подвижностью. И сейчас все внимание уделяется как раз этим людям — тем, чья жизнь искривляется и попирается — ради справедливости и уважения к ним", - рассказала Кароль Глозе Пиду, куратор Photo Kyiv 2021.

Фото Алины Гармаш

На открытии присутствовали представители общественных организаций, которые занимаются темой инклюзии и безбарьерности среди различных групп населения в Украине. Организаторы также надеются, что выставка станет площадкой для диалога между различными социальными группами и властью для построения настоящего инклюзивного общества.

Выставка является бесплатной (посетители платят только стоимость входного билета в "Софию Киевскую") и продлится с 12 по 25 августа.

В течение международного фотособытия состоятся образовательные онлайн-мероприятия — круглые столы, дискуссии и artist's talks, в которых примут участие специалисты по вопросу инклюзии, искусствоведы, эксперты по фотографии, представители государственных учреждений культуры и финалисты Photo Kyiv 2021.

Фото Алины Гармаш

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