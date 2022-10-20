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В Славутиче часть города отключена от электроэнергии

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В Славутиче часть города отключена от электроэнергии

фото/"Общественное"

Сообщалось, что на левом берегу Киева также нет света.

В Славутиче Киевской области часть города отключена от электроэнергии.

Время восстановления – неизвестно.

Об этом сообщает Славутицкий городской совет.

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Кроме того, пользователи сообщают, что на левом берегу Киева тоже нет света.

Отметим, что жителей Киева и Киевской области, а также Черниговской, Черкасской и Житомирской областей попросили срочно снизить потребление электроэнергии.

Напомним, что оккупационные войска России с 10 октября нанесли около 300 ударов по энергосистеме Украины.

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