В скором времени в центре Киева откроют стационарные туалеты: список адресов

В скором времени в центре Киева откроют стационарные туалеты: список адресов

Туалеты размещаются на главных туристических маршрутах и в главных местах проведения массовых мероприятий.

В скором времени в центре Киева откроют стационарные туалеты.

Для столицы тема общественных туалетов очень актуальна, власти города шаг за шагом пытаются ее решать. В КГГА рассказали, где планируется открыть туалеты.

Об этом пишет "Вечерний Киев".

В феврале анонсируют открытие реконструированных туалетов в следующих местах:

на Львовской площади, 14;

по улице Крещатик, 7/11;

на улице Трехсвятительской, 4-Г (в парке Владимирская горка).

А в мае откроют после капремонта туалеты по проспекту Академика Глушкова, 22-А и Оболонской площади, 1-А.

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, "Киевводфонд" наладил работу 43 туалетов стационарного типа и установил 17 автоматизированных модульных туалетов, некоторые из них с участием меценатов.

Пантелеев говорит, что размещение туалетов в основном происходит на популярных у туристов маршрутах, потому что там их не хватало раньше. А также в местах отдыха и транспортно-пересадочных узлах-парках, скверах, пляжах, вокзалах, станциях, узловых остановках общественного транспорта, метро, стоянках.

Он также назвал адреса стационарных туалетов, где за последние три года провели капитальные ремонты:

ул. Александра Архипенко, 8;

ул. Елены Телиги, 14-А,

Севастопольская площадь, б/н 1 (подземный);

ул. Иорданский, 16-А.

Автоматизированные общественные туалеты модульного типа располагаются на основных туристических маршрутах и в основных местах проведения массовых мероприятий. На сегодняшний день открытые туалеты по адресам:

пл. Европейская, 1;

ул. Владимирская, 24;

ул. Трехсвятительская, 8 (верхняя станция киевского фуникулера);

ул. Прорезная, 3;

ул. Крещатик, 27;

ул. Крещатик, 1;

ул. Крещатик, 17;

ст. м. "Арсенальная" №1;

ул. Лаврская, 24;

ул. Михаила Грушевского, 8/16 (против парка «Городской сад»);

Контрактовая площадь, 8 (напротив, в сквере №1);

ул. Большая Житомирская, 26-Б (Пейзажная аллея);

проезд Владимирский, 15 / ул. Михайловская (сквер);

ул. Владимирская, 42;

ул. Константиновская, 5 (напротив, в сквере №3).

Напомним, в Киеве коммунальщики демонтировали МАФы, установленные во дворе на улице Саксаганского, 67. Зоозащитница возмутилась, ведь там она за собственные средства несколько лет обустраивала зимний дом для уличных кошек.

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