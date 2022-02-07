В скором времени в центре Киева откроют стационарные туалеты: список адресов

Туалеты размещаются на главных туристических маршрутах и в главных местах проведения массовых мероприятий.
В скором времени в центре Киева откроют стационарные туалеты.
Для столицы тема общественных туалетов очень актуальна, власти города шаг за шагом пытаются ее решать. В КГГА рассказали, где планируется открыть туалеты.
Об этом пишет "Вечерний Киев".
В феврале анонсируют открытие реконструированных туалетов в следующих местах:
- на Львовской площади, 14;
- по улице Крещатик, 7/11;
- на улице Трехсвятительской, 4-Г (в парке Владимирская горка).
А в мае откроют после капремонта туалеты по проспекту Академика Глушкова, 22-А и Оболонской площади, 1-А.
По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, "Киевводфонд" наладил работу 43 туалетов стационарного типа и установил 17 автоматизированных модульных туалетов, некоторые из них с участием меценатов.
Пантелеев говорит, что размещение туалетов в основном происходит на популярных у туристов маршрутах, потому что там их не хватало раньше. А также в местах отдыха и транспортно-пересадочных узлах-парках, скверах, пляжах, вокзалах, станциях, узловых остановках общественного транспорта, метро, стоянках.
Он также назвал адреса стационарных туалетов, где за последние три года провели капитальные ремонты:
- ул. Александра Архипенко, 8;
- ул. Елены Телиги, 14-А,
- Севастопольская площадь, б/н 1 (подземный);
- ул. Иорданский, 16-А.
Автоматизированные общественные туалеты модульного типа располагаются на основных туристических маршрутах и в основных местах проведения массовых мероприятий. На сегодняшний день открытые туалеты по адресам:
- пл. Европейская, 1;
- ул. Владимирская, 24;
- ул. Трехсвятительская, 8 (верхняя станция киевского фуникулера);
- ул. Прорезная, 3;
- ул. Крещатик, 27;
- ул. Крещатик, 1;
- ул. Крещатик, 17;
- ст. м. "Арсенальная" №1;
- ул. Лаврская, 24;
- ул. Михаила Грушевского, 8/16 (против парка «Городской сад»);
- Контрактовая площадь, 8 (напротив, в сквере №1);
- ул. Большая Житомирская, 26-Б (Пейзажная аллея);
- проезд Владимирский, 15 / ул. Михайловская (сквер);
- ул. Владимирская, 42;
- ул. Константиновская, 5 (напротив, в сквере №3).
Напомним, в Киеве коммунальщики демонтировали МАФы, установленные во дворе на улице Саксаганского, 67. Зоозащитница возмутилась, ведь там она за собственные средства несколько лет обустраивала зимний дом для уличных кошек.
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