В школе Киева произошла потасовка между учеником и учительницей: что говорят в полиции (фото, видео)

В одной из школ города Киева возник конфликт между учеником и учительницей, который превратился в потасовку с пощечинами.

Видео инцидента опубликовали в пятницу, 31 января, местные Telegram-каналы.

Очевидцы сообщают, что ребенок громко слушал музыку на уроке и агрессивно отреагировал на замечание.

В школе Киева произошла драка между учеником и учителем

В полиции Киева подтвердили этот инцидент, отметив, что инспекторы ювенальной превенции общаются на этот счет с администрацией школы и детьми.

“В настоящее время в помещении образовательного учреждения находятся сотрудники полиции, которые общаются с администрацией школы и детьми. По данному факту идет проверка”, — говорится в сообщении полиции.

Сотрудники полиции проводят проверку инцидента в школе / Фото: Полиция Киева

Напомним, ранее в социальных сетях активно обсуждали необычный случай в одной из школ Киева. Якобы на перерыве ученики играли в "ТЦК" и один рукой сделал другому захват шеи и чуть не сломал нос.

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