В школах уже тепло: Кличко сообщил, когда в жилых домах включат отопление

В школах уже тепло: Кличко сообщил, когда в жилых домах включат отопление

Теплоснабжающие компании Киева уже начали подачу тепла в коммунальные учреждения столицы.

Отопление в Киеве в жилых домах могут начать включать в ближайшие дни. С начала этой недели тепло уже начали подавать в больницы, детские сады, школы города.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в начале пленарного заседания Киевсовета 7 октября.

"С начала этой недели теплоснабжающие предприятия Киева начали уже подавать тепло в больницы, детские сады, школы. Мы отталкиваемся от погодных условий. И уже через считанные дни можем начать отопительный сезон для жилых домов", — цитирует УНИАН Кличко.

По его словам, актуальным на сегодня остается вопрос стоимости природного газа, "который уже в восемь раз выше, чем в прошлом году, и тот, что заложен в тарифе". А пэотому, Кличко призвал депутатов отреагировать на ситуацию.

"Мы сегодня должны принять решение в интересах потребителей, которое с одной стороны позволит уверенно войти в зиму, имея необходимые запасы газа, а с другой — не допустить повышения тарифа на тепло для населения. Для этого мы можем и должны воспользоваться дополнительными ресурсами", — сказал Кличко.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинское правительство разработало четкий план о тарифной политике и стабильному отопительному сезону. В Украине цена на газ стабильная — менее 8 грн за кубический метр.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости Украины: киевлянам в платежках за летние месяцы пришли счета за отопление

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку