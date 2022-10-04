"В школах Киева будут выдавать йодид калия ученикам": в КГГА ответили, правда ли это

В соцсетях обсуждают, что в столичные школы завезут йодид калия и будут выдавать его детям.

В Сети недавно распространили информацию о том, что в школы Киева якобы доставят препараты йода и будут выдавать их ученикам.

В КГГА рассказали, что она некорректна.

"Никаких распоряжений по сбору согласия от родителей на прием школьниками йодида калия Департамент образования и науки КГГА также не давал", — подчеркнули в КГГА.

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Там напомнили, что без официальной рекомендации йодид калия ни в коем случае нельзя назначать себе самостоятельно и принимать для профилактики". Однако Киев позаботился о надлежащем резерве препаратов йода. Йодид калия получили все десять РГА, а именно – районные эвакуационные комиссии.

Ранее ТСН.ua писал о том, что в случае утечки радиации раствор йода неэффективен, единственным препаратом для эффективной профилактики йода остается калий йодид. Однако его не рекомендовано употреблять людям старше 40 лет. Кроме того, препарат нельзя использовать "для профилактики". Отвечаем, когда нужно принимать калий йодид.

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