В северных окрестностях Киева может быть шумно: прогремят взрывы

В Вышгородском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы.

На северных окраинах Киева может быть шумно: прогремят взрывы. Это работают наши саперы.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

"В понедельник, 18 сентября, в Вышгородском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы. Сохраняйте спокойствие. В случае воздушной тревоги направляйтесь к укрытию", — говорится в сообщении КМВА.

Напомним, в Киеве 18 сентября в 14:55 объявъляли тревогу, которая активно распространялась по стране. Существовала угроза применения баллистического вооружения со стороны России. В 15:26 был отбой тревоги.

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