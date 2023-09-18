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В северных окрестностях Киева может быть шумно: прогремят взрывы

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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В северных окрестностях Киева может быть шумно: прогремят взрывы

Уничтожение взрывоопасных предметов в пригороде Киева / Фото: Facebook / Киевская городская администрация

В Вышгородском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы.

На северных окраинах Киева может быть шумно: прогремят взрывы. Это работают наши саперы.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

"В понедельник, 18 сентября, в Вышгородском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы. Сохраняйте спокойствие. В случае воздушной тревоги направляйтесь к укрытию", — говорится в сообщении КМВА.

Напомним, в Киеве 18 сентября в 14:55 объявъляли тревогу, которая активно распространялась по стране. Существовала угроза применения баллистического вооружения со стороны России. В 15:26 был отбой тревоги.

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Дата публикации
Просмотры
227
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