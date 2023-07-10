В северном пригороде Киева будут раздаваться взрывы: что произошло

В Вышгородском районе 10 июля будут ликвидировать взрывоопасные предметы.
В северном пригороде Киева будут раздаваться звуки взрывов.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация 10 июля.
"Сегодня в Вышгородском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы. Поэтому в некоторых районах города может быть громко", — говорится в сообщении.
Горожане призвали сохранять спокойствие, а во время воздушной тревоги находиться в укрытиях.
Напомним, в Воздушных силах предупредили о вражеских атаках после затишья.
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