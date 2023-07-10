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В северном пригороде Киева будут раздаваться взрывы: что произошло

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
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Время на прочтение
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В северном пригороде Киева будут раздаваться взрывы: что произошло

Ликвидация взрывоопасных предметов / Фото: Facebook / Киевская городская администрация

В Вышгородском районе 10 июля будут ликвидировать взрывоопасные предметы.

В северном пригороде Киева будут раздаваться звуки взрывов.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация 10 июля.

"Сегодня в Вышгородском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы. Поэтому в некоторых районах города может быть громко", — говорится в сообщении.

Горожане призвали сохранять спокойствие, а во время воздушной тревоги находиться в укрытиях.

Напомним, в Воздушных силах предупредили о вражеских атаках после затишья.

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Дата публикации
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