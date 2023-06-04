В Сети сообщили о жестоком убийстве военного в парке Киото в Киеве: что говорят в полиции

Очевидцы решили, что погибший в столичном парке был военнослужащим, поскольку на нем была тактическая одежда.

В столичном парке Киото в Деснянском районе Киева обнаружили труп мужчины.

В социальных сетях решили, что погибший был военнослужащим, поскольку на нем была одежда, похожая на военную. Но в полиции Киева это отрицают.

"У нас нет информации, что это военнослужащий. На теле погибшего была тактическая одежда. Вчера поступило сообщение, что был обнаружен труп мужчины в парке Киото. По предварительной информации мужчина получил травму головы. Но окончательную причину смерти установят после проведения судмедэкспертизы. На вид ему было около 40 лет. Открыто уголовное производство по статье 115 УКУ. Следователи расследуют это дело как умышленное убийство. Разыскивается лицо, причастное к совершению преступления", — рассказали сайту ТСН.ua в полиции Киева.

Пока больше информации следователи не разглашают, но уверяют, что погибший не был военнослужащим.

Напомним, ранее в селе Калиново в Киевской области 36-летний мужчина бросил в гостей гранату. На месте трагедии погиб 27-летний парень, многие получили травмы.

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