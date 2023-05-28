В Сети сообщали о землетрясении в Киеве: сейсмологи рассказали об инциденте

Сейсмологи предполагают, что, возможно, произошло другое природное явление.
Ночью во время атаки на Киев и область жители сообщали о землетрясении. В Сети писали, что ощущали вибрацию и подземные толчки. Сейсмологи прокомментировали эту информацию. Они говорят, что не зафиксировали схожих явлений.
Об этом сообщили в эксклюзивном комментарии 24 канала.
Мониторинговые средства учреждения не зафиксировали никаких толчков, подчеркнули специалисты. Но добавили, если бы в Киеве действительно зафиксировали землетрясение, информация об инциденте появилась бы на официальных ресурсах Центра.
"Нет, нашими средствами не было ничего зафиксировано в том районе. Не можем подтвердить, что это было именно землетрясение", – заявил эксперт.
Что могли ощущать киевляне – сейсмологи не знают, но предполагают, что, возможно, произошло другое природное явление, которое Главный центр специального контроля его не отслеживает.
Как сообщалось ранее, 26 мая 2023 года в 21:38:49 в Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 3,5 (по шкале Рихтера) на глубине 7 км.
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