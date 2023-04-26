В Сети разразился скандал из-за нарядов киевских школьников: фото

Организаторы мероприятия оправдываются, что ученики были не в пионерских галстуках, а в коралловых платках.

В Сети разразился скандал из-за нарядов киевских школьников. В Киеве представители PERL (школьное самоуправление "Печерский элитный совет лидеров") провели "Лидерский форум" для учащихся школ Печерского района. Однако участники мероприятия, состоявшегося 23 апреля, были одеты в красные платки, напоминавшие пионерские галстуки. Собственно, именно это и повлекло за собой бурную реакцию пользователей Сети.

"Хотим заметить, что галстуки, в которых мы выступали – кораллового цвета и если кому-то показалось, что они красные – это просто неудачное освещение помещения, потому что наш фотограф тоже подросток и только учится", – написали организаторы в Instagram.

Однако большинство пользователей восприняли такой аксессуар как элемент пионерского наряда. Большинство отреагировало крайне негативно.

Большинство пользователей восприняли такой аксессуар как элемент пионерской одежды / Фото: instagram.com/perl_pe4ersk

Фото с мероприятия сначала опубликовала Печерская РГА на своей странице в Facebook, но после огласки и скандала публикация с фото со страницы исчезла.

Фото с мероприятия сначала опубликовала Печерская РГА, но затем публикация из Сети исчезла/Фото: instagram.com/perl_pe4ersk

Напомним, обучение в школах Киева рекомендуют завершить в июне.

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