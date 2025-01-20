В Сети появилось видео жестоких издевательств старшеклассников над девушкой в Киевской области

В Сети появилось видео жестоких издевательств старшеклассников над девушкой. Судя по описанию под видео, событие происходило в Белой Церкви Киевской области.

Подростки, которых было около 10, жестоко издевались над девушкой. Они ее били ногами, руками, клеили на голову жевательную резинку и требовали деньги – 15 тысяч гривен. Кроме того, у девушки отобрали телефон.

"У Ярославы сегодня день святого избиения", – цинично пошутил один из парней.

"Научись отвечать за слова и свои поступки, с**а", – говорит еще один парень и добавляет, что "она "мусорнуться" еще хотела"

"До пятницы, чтобы были бабки", – добавил другой.

Один из подростков по прозвищу "Жаба" снимал эти издевательства на видео.

Что говорят в полиции

По факту избиения школьницы в Белой Церкви полиция открыла уголовное производство.

В полиции Киевской области ТСН.ua рассказали, что сообщение от матери об избиении дочери поступило в полицию 11 января.

Выяснилось, что потерпевшей всего 12 лет, а били ее 15- и 16-летние парни и 12-летняя девушка.

"Женщина сообщила, что дети избили ее 12-летнюю дочь. Сейчас дознаватели сектора дознания по факту избиения малолетнего ребенка начали досудебное расследование по части 1 статьи 125 УКУ. Полицейские предоставят таким действиям школьников правовую оценку — каждому присутствующему на видео фигуранту требованиями действующего законодательства", – сообщили ТСН.ua в полиции в Киевской области.

Правоохранители в ходе проверки выяснили, что "телесные повреждения малолетней наносили трое несовершеннолетних – ровесница потерпевшей, 15 и 16-летние парни".

Санкция указанной статьи предусматривает наказание штрафом до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до 200 часов, или исправительными работами на срок до одного года.

За действия своих несовершеннолетних детей будут отвечать родители.

В полиции отмечают, что досудебное расследование продолжается и не исключают, что правовая квалификация может быть изменена, если выявят определенные дополнительные обстоятельства этого события.

Пока неизвестно, по какой причине возник конфликт между детьми – сейчас следователи выясняют эту информацию.

Напомним, ранее в городе Тетиев Белоцерковского района Киевской области подрались 14-летние лицеистки. Драка произошла из-за парня. Одна из девушек обращалась с особой жестокостью и била соперницу ногами по голове и по лицо, когда та уже лежала на снегу.

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