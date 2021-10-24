В Сети появилось видео спасения пенсионерки, упавшей в разрытую яму в Киеве

В Сети появилось видео спасения пенсионерки, упавшей в разрытую яму в Киеве

Для помощи пенсионерке киевляне использовали фрагмент пластикового ограждения.

В Соломенском районе Киева в субботу, 23 октября, прохожие спасли пожилую женщину, которая упала в разрытую коммунальщиками яму на площади Космонавтов.

Видеозапись спасения обнародовали пользователи соцсетей.

На кадрах видно, что для помощи пенсионерке киевляне использовали фрагмент пластикового ограждения, окружавшего разрытый участок. Потерпевшая схватилась за импровизированную лестницу, чтобы люди смогли вытащить ее наверх.

По предварительным данным, существенных травм в результате инцидента женщина не получила.

На пл. Космонавтов спасали бабушку, которая случайно упала в разрытую яму Киев без цензуры Опубликовано dtp.kiev.ua Суббота, 23 октября 2021

Ранее в селе Кийлов Бориспольского района Киевской области 10-летняя девочка и 4-летний мальчик упали в выгребную яму уличного туалета. Девочка умерла, а мальчика доставили в больницу в бессознательном состоянии.

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