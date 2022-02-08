В Сети появились фото одной из древнейших рек Киева Глубочицы, которая сейчас заключена в коллектор

В Сети появились фото одной из древнейших рек Киева Глубочицы, которая сейчас заключена в коллектор

Ранее Глубочица была притоком Почайны.

В Сети появились фото одной из древнейших рек Киева Глубочицы, которая сейчас заключена в коллектор.

Уникальные фото подземной реки опубликовал Александр Торгрим в Facebook.

"Река Глубочица - одна из древнейших рек Киева, которая берет свое начало на Лукьяновке, протекает под Татаркой, спускается на улицу Глубочицкую и проворачивает на Валы, откуда уже впадает в Днепр", – пишет Торгрим.

Ранее Глыбочица была притоком Почайны. Но со второй половины XIX века она заключена в подземный коллектор.

"Для любителей антикварных кирпичиков – рай, там их достаточно и с разным клеймом", – отметил Торгрим.

Коллектор реки Глубочицы на Подоле теперь охраняется государством.

Напомним, столичный дизайнер Виктор Белоус предложила на главной улице Киева вместо дороги освободить реку Крещатик, которую давно заключили в коллектор под одноименной улицей. По замыслу автора вместо проезжей части улицы Крещатик должна течь река, освобожденная из коллектора, а пешеходная часть должна превратиться в зеленую зону для отдыха.

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