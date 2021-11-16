В Сети показали заброшенный парк "Нивки" в Киеве: "Шаурма" и руины (фото)

В Сети показали заброшенный парк "Нивки" в Киеве: "Шаурма" и руины (фото)

На фотографиях видны руины зданий, заброшенные киоски, груды камней и мусора.

В Сети показали заброшенный парк "Нивки" в Киеве.

Горожане озабочены тем, что парк в Шевченковском районе столицы находится в крайне заброшенном состоянии.

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Фото парка "Нивки" обнародовал паблик "Киев без цензуры".

На фотографиях видны руины зданий, заброшенные киоски, в частности, с надписью "Шаурма", груды камней и мусора.

В частности, два здания находятся в очень заброшенном состоянии. Одно из таких сооружений — "Зеленый театр" на территории парка "Нивки". Это культурное заведение открыли в 1970-х годах прошлого столетия и оно пользовалось большой популярностью. Сейчас здание больше похоже на сюжет из фильмов ужасов.

Еще одно полуразрушенное здание в парке "Нивки" расположено у детской площадки. Кроме неэстетичного вида, сооружение подвергает опасности прохожих.

Напомним, мосты Киева находятся в аварийном состоянии. Об этом свидетельствуют результаты проверок, проводимых инженерами после частичного разрушения Шулявского путепровода. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что каждый день молится о том, чтобы на мостах Киева не произошло аварийных ситуаций.

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