В Сети показали заброшенный парк "Нивки" в Киеве: "Шаурма" и руины (фото)

На фотографиях видны руины зданий, заброшенные киоски, груды камней и мусора.
В Сети показали заброшенный парк "Нивки" в Киеве.
Горожане озабочены тем, что парк в Шевченковском районе столицы находится в крайне заброшенном состоянии.
Фото парка "Нивки" обнародовал паблик "Киев без цензуры".
На фотографиях видны руины зданий, заброшенные киоски, в частности, с надписью "Шаурма", груды камней и мусора.
В частности, два здания находятся в очень заброшенном состоянии. Одно из таких сооружений — "Зеленый театр" на территории парка "Нивки". Это культурное заведение открыли в 1970-х годах прошлого столетия и оно пользовалось большой популярностью. Сейчас здание больше похоже на сюжет из фильмов ужасов.
Еще одно полуразрушенное здание в парке "Нивки" расположено у детской площадки. Кроме неэстетичного вида, сооружение подвергает опасности прохожих.
Напомним, мосты Киева находятся в аварийном состоянии. Об этом свидетельствуют результаты проверок, проводимых инженерами после частичного разрушения Шулявского путепровода. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что каждый день молится о том, чтобы на мостах Киева не произошло аварийных ситуаций.
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