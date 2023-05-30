В Сети показали первые фото ночной атаки на Киев 30 мая 2023 года

Ряд взрывов в Киеве не прекращается. Работает ПВО.

"Пожар в многоэтажке в Голосеевском районе. Медики и спасатели работают на месте", — отметил глава города Виталий Кличко.

"Есть один пострадавший человек. Госпитализирован с травмами средней степени в медицинское учреждение. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Голосеевский р-н. Предварительная информация. В результате падения обломков в многоэтажном жилом доме выбиты окна и вырваны двери в нескольких квартирах. Информация о разрушениях и разрушениях пострадавших уточняется", – добавили в социальных сетях в КМВА.

"Воспламенение в жилом доме в Подольском районе. Информация о пострадавших пока не поступала. Экстренные службы на месте", — добавил Виталий Кличко.

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"Также зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы, в нежилой застройке. Данные уточняются", – сообщили в КМВА.

Ранее сообщалось, что воздушную тревогу объявили из-за вражеских дронов.