В Сети показали, как ликвидировали последствия атаки РФ по Киеву (видео)

Последствия атаки ликвидировали более 180 чрезвычайников и почти 40 единиц техники.

Украинские пожарные показали, как ликвидировали последствия очередных российских обстрелов Киева утром 21 марта.

Соответствующее видео опубликовал начальник ГУ ГСЧС в Киеве Сергей Кривошлыков.

Как отмечается, последствия атаки ликвидировали свыше 180 чрезвычайников и почти 40 единиц техники. Они неустанно работали, чтобы как можно быстрее обуздать пламя и оказать помощь местным жителям.

"Благодарю наших спасателей, психологов, медиков, волонтеров, работников полиции, которые сегодня работали на местах", — подчеркнул Сергей Кривошлыков.

Чрезвычайщики показали, как ликвидировали последствия атаки РФ

Напомним, что Зеленский отреагировал на ракетный удар по Киеву и обратился к партнерам.

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