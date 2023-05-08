В Сети показали изуродованную квартиру в Святошинском районе Киева после атаки дронами – видео, фото

В ночь на 8 мая обломки вражеского беспилотника, которыми Россия атаковала Киев, попали в квартиру на 11 этаже в Святошинском районе столицы. Оккупанты выпустили по Киеву около 36 иранских дронов Shahed-136.

Как видно на видео, в результате атаки повреждены окна, стены, образовалась огромная дыра на улицу.

Владелец разрушенной квартиры попросил журналистов не снимать его и вещи, которые могли бы идентифицировать его личность, поскольку он не хочет, чтобы его пожилые родители узнали о разрушении его имущества.

"Я не хочу, чтобы мои родители знали о том, что произошло", - попросил мужчина.

Разрушена квартира в Святошинском районе Киева после атаки дронами.

Разрушена квартира в Святошинском районе Киева после атаки дронами.

Разрушена квартира в Святошинском районе Киева после атаки дронами.

Разрушена квартира в Святошинском районе Киева после атаки дронами.

Разрушена квартира в Святошинском районе Киева после атаки дронами.

Разрушена квартира в Святошинском районе Киева после атаки дронами. Фото: скриншот с видео

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в Святошинском районе часть сбитых дронов упала на дома. По его словам, это была самая массовая атака Киева во время военных действий – пять человек получили травмы, двое – в больницах.

Разрушенная квартира в Святошинском районе. / Фото: Виталий Кличко/Тelegram

Разрушенная квартира в Святошинском районе. / Фото: Виталий Кличко/Тelegram

Разрушенная квартира в Святошинском районе. / Фото: Виталий Кличко/Тelegram

Разрушенная квартира в Святошинском районе. / Фото: Виталий Кличко/Тelegram

Разрушенная квартира в Святошинском районе. / Фото: Виталий Кличко/Тelegram

Как выглядит квартира в Святошинском районе Киева после атаки дронами

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