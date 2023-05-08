В Сети показали изуродованную квартиру в Святошинском районе Киева после атаки дронами – видео, фото

Обломки сбитых дронов повредили в Киеве квартиры и автомобили.
В ночь на 8 мая обломки вражеского беспилотника, которыми Россия атаковала Киев, попали в квартиру на 11 этаже в Святошинском районе столицы. Оккупанты выпустили по Киеву около 36 иранских дронов Shahed-136.
Как видно на видео, в результате атаки повреждены окна, стены, образовалась огромная дыра на улицу.
Владелец разрушенной квартиры попросил журналистов не снимать его и вещи, которые могли бы идентифицировать его личность, поскольку он не хочет, чтобы его пожилые родители узнали о разрушении его имущества.
"Я не хочу, чтобы мои родители знали о том, что произошло", - попросил мужчина.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в Святошинском районе часть сбитых дронов упала на дома. По его словам, это была самая массовая атака Киева во время военных действий – пять человек получили травмы, двое – в больницах.
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