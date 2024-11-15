В Сеть попало видео, как мужчина в военной форме стрелял в грузчика склада, когда тот убегал

Инцидент произошел на территории одного из предприятий Киевской области.

Человек в военной форме стрелял в грузчика склада, когда тот убегал.

Соответствующее видео попало в Сеть в пятницу, 15 ноября.

Пишут, что на кадрах – рейд ТЦК на складах под Киевом в селе Счастливое Бориспольского пайона.

"На видео мужчина в военной форме стреляет в грузчика на складах. Пишут, что на кадрах – склады под Киевом. Рейд ТЦК. Когда был снят, неизвестно", – говорится в описании под видео.

Мужчина в военной форме стрелял в грузчика склада, когда тот убегал

Что говорят в полиции

В полиции сообщили, что проверяют инцидент со стрельбой, которую устроил представитель ДФТГ.

Об этом рассказала заместитель начальника департамента коммуникаций Нацполиции Юлия Гирдвилис "Украинской правде".

По словам Гирдвилис, инцидент произошел на территории одного из предприятий в Киевской области. По предварительной информации, выстрелы произвел представитель добровольческого формирования территориальной громады.

Потерпевших нет. На место происшествия направлена следственно-оперативная группа. Подробности в полиции обещают сообщить позже.

Напомним, в Киеве майор ТЦК выстрелил себе в голову: стали известны новые подробности.

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