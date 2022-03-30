В семи районах Киева сегодня работают мини-ярмарки: адреса

Ярмарки будут работать с 10:30 до 13:00.
В среду, 30 марта, в Киеве будут работать 10 продуктовых мини-ярмарок в семи районах города. Ярмарки будут работать с 10:30 до 13:00.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
Однако в Голосеевском районе ярмарка начала работу в 10:00.
Адреса мини-ярмарки:
Голосеевский район ул. Лятошинского, 14; Стратегическое шоссе, 15
Дарницкий: ул. Анны Ахматовой, 31.
Днепровский: б-р Перова, 8; просп. Соборности, 5.
Оболонский: ул. Иорданская, 7.
Печерский: ул. Джона Маккейна, 39.
Святошинский: ул. Игната Юры, 5; ул. Кулибина, 4.
Шевченковский: ул. Ружинская, 18
На мини-ярмарках реализуются картофель, овощи борщового набора, бакалея и т.д. График работы может оперативно меняться из-за условий военного положения.
Напомним, в Киеве 650 укрытий уже подключили к Wi-Fi.
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