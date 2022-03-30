В семи районах Киева сегодня работают мини-ярмарки: адреса

В семи районах Киева сегодня работают мини-ярмарки: адреса

Ярмарки будут работать с 10:30 до 13:00.

В среду, 30 марта, в Киеве будут работать 10 продуктовых мини-ярмарок в семи районах города. Ярмарки будут работать с 10:30 до 13:00.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Однако в Голосеевском районе ярмарка начала работу в 10:00.

Адреса мини-ярмарки:

Голосеевский район ул. Лятошинского, 14; Стратегическое шоссе, 15

Дарницкий: ул. Анны Ахматовой, 31.

Днепровский: б-р Перова, 8; просп. Соборности, 5.

Оболонский: ул. Иорданская, 7.

Печерский: ул. Джона Маккейна, 39.

Святошинский: ул. Игната Юры, 5; ул. Кулибина, 4.

Шевченковский: ул. Ружинская, 18

На мини-ярмарках реализуются картофель, овощи борщового набора, бакалея и т.д. График работы может оперативно меняться из-за условий военного положения.

Напомним, в Киеве 650 укрытий уже подключили к Wi-Fi.

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