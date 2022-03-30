"В селе почти нет целых домов": как выглядит Требухов на Киевщине после обстрела оккупантов

Российские военные ракетами и артиллерией били по населенному пункту.
Село Требухов в Броварском районе Киевской области показали с высоты птичьего полета после обстрела российскими военными.
Соответствующее фото обнародовало подразделение аэроразведки добровольческого батальона "Карпатская Сечь", пишет "Телеграмм"-канал "Трибуна-Бровары"
"В селе пока почти нет целых домов. После атаки ракетами и снарядами остались огромные ямы", — говорится в сообщении.
Напомним, в нарушение требований международного гуманитарного права в отдельных временно занятых населенных пунктах Киевской области российские оккупанты продолжают терроризировать местное население.
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