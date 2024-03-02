В селе на Киевщине найдено тело 15-летнего парня: что известно

Тело подростка направлено на судебно медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

В селе Рудня на Киевщине в заброшенном здании обнаружено тело подростка.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

Тело парня обнаружил местный житель и обратился в полицию.

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По указанному адресу прибыли следственно-оперативная группа Броварского управления полиции и ювенальные полицейские.

"Правоохранители обнаружили тело 15-летнего уроженца Сумщины на территории заброшенного здания. По предварительной информации, телесные повреждения не обнаружены. Его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти. Следователи начали уголовное производство с отметкой "самоубийство", — говорится в сообщении полиции.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Киеве мужчина устроил стрельбу прямо с балкона многоэтажки.

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