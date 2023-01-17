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В СБУ разоблачили поклонницу "русского мера", которая была чиновником их же научно-исследовательского учреждения: фото

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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В СБУ разоблачили поклонницу "русского мера", которая была чиновником их же научно-исследовательского учреждения: фото

Фото: СБУ

Чиновница оправдывала полномасштабное вторжение РФ, отрицала ее военные преступления и поддерживала незаконное "присоединение" к России временно оккупированных районов на востоке и юге Украины.

Служба безопасности продолжает системную очистку собственных рядов. Главное управление внутренней безопасности СБУ совместно с ДБР разоблачили на антиукраинской деятельности должностное лицо ведомственного научно-исследовательского учреждения.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Она оправдывала полномасштабное вторжение России, отрицала ее военные преступления и поддерживала незаконное "присоединение" к России временно оккупированных районов на востоке и юге нашего государства.

Также чиновник пыталась представить вооруженную агрессию России против Украины как "внутренний гражданский конфликт" и называла "дезинформацией" факты уничтожения рашистами украинских объектов критической инфраструктуры.

"В Службе безопасности сегодня работает команда настоящих патриотов, которые вносят свой весомый вклад в победу Украины. Для любителей "русского мира" в ней точно нет места. Мы и дальше будем продолжать курс на очистку спецслужбы от предателей разного калибра. А кремлевские нарративы они смогут озвучивать разве что в суде – чтобы получить максимальное наказание", – подчеркнул глава СБУ Василий Малюк.

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В настоящее время фигурантке доложено о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников, совершенное должностным лицом).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Расследование проводилось при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

Напомним, бывшую полицейскую из Купянска будут судить за государственную измену.

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Дата публикации
Просмотры
844
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