Закопали тело и уничтожили средства связи: стали известны обстоятельства убийства водителя BlaBlaCar Познякова

Поиск места захоронения тела Познякова усложнялся существенными изменениями рельефа за пять с половиной лет.

В СБУ обнародовали обстоятельства убийства водителя BlaBlaCar Тараса Познякова, тело которого обнаружили через пять с половиной лет, прошедших со времени убийства. Тело нашли вблизи трассы "Житомир – Киев".

Следствие получило информацию об обстоятельствах убийства Познякова. По этим данным непосредственно застрелил львовянина гражданин России Луан Кингисепп из пистолета "ТТ".

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Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники.

Кингисепп со своим "побратимом" Дмитрием Голубом закопали тело убитого и уничтожили средства связи, а автомобиль Audi A6 убитого спрятали в одном из гаражных кооперативов в Киево-Святошинском районе Киевской области у знакомого Голуба (машину нашли правоохранители через несколько дней).

Собеседник УП отмечает, что поиск места захоронения тела Познякова осложнялся существенными изменениями рельефа за пять с половиной лет, прошедших со времени убийства.

К поисковым работам привлекалась тяжелая техника, а также применялось специальное техническое оборудование – георадар EASY RAD – GPR, используемое отделом репатриационных мероприятий и поисковой работы Управления гражданско-военного сотрудничества ГШ ВСУ.

Украинская правда

Напомним, Тарас Позняков исчез в Киево-Святошинском районе примерно в 35 км от Киева 4 апреля 2016 года. Утром он выехал из Львова на собственном автомобиле, взяв неизвестного попутчика через популярный сервис BlaBlaCar, однако в Киев так и не доехал. Позже правоохранители обнаружили автомобиль со следами крови. 5 августа 2016 полиция в Хмельницкой области по делу Тараса Познякова задержала экс-бойца "Правого сектора" Дмитрия Голуба.

Убийца Познякова Дмитрий Голуб в мае 2019 года приговорен к пожизненному лишению свободы.

Главный подозреваемый в убийстве таксиста — Кингисепп Луан, в марте 2019 года погиб в результате взрыва самодельной взрывчатки в квартире на столичном проспекте Науки, после трех лет международного розыска. Луан родился в Российской Федерации, был известен по прозвищу "Лука".

7 декабря 2021 года Верховный суд Украины принял окончательное решение по делу об убийстве водителя BlaBlaCar Тараса Познякова.

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