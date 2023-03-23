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В Ржищеве на месте прилета дронов завершились поисковые работы: названо окончательное количество жертв (фото, видео)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
1824
Время на прочтение
1 мин
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© ГСЧС в Киевской области
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Из-под завалов в Ржищеве спасатели извлекли тела девяти погибших.

В Ржищеве Киевской области завершены работы по разбору завалов на территории Ржищевского профессионального лицея.

Спасатели обнаружили тела девяти погибших.

Об этом сообщает управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

Известно о семи пострадавших, один человек был спасен.

На месте происшествия работало 116 членов личного состава и 27 единиц техники, из них – шесть единиц техники и 19 человек от Мобильного спасательного центра.

Напомним, ночью против 22 марта россияне атаковали дронами-камикадзе Киевскую область. ПВО уничтожило все восемь беспилотников врага, однако обломки нанесли существенные разрушения общежитию в Ржищеве. Среди погибших оказался водитель "скорой", приехавший спасать людей.

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Дата публикации
Просмотры
1824
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