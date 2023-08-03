В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы дронов-камикадзе

Несколько дронов-камикадзе залетели в Украину с севера.

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога в ночь на 3 августа из-за угрозы атаки дронами-камикадзе.

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Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил.

В сообщении указывается, что несколько дронов-камикадзе залетели в Украину с севера.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко призвал жителей столицы не игнорировать сигналы воздушной тревоги ста направляться к укрытиям.

Кроме того, сообщается об угрозе дронов-камикадзе в Черниговской, Киевской, Сумской, Полтавской и Черкасской областях.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 2 августа российские террористы выпустили по Украине 37 иранских беспилотников Shahed.

Позже спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что кафиры атаковали Украину дронами из трех направлений.

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