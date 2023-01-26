В российском блиндаже в Киевской области нашли украденный ноутбук и вернули владелице (фото)

оккупанты украли гаджет у местной жительницы, но вывезти его не смогли.

Во время проверки лесов Киевской области на взрывоопасные предметы в блиндаже российских оккупантов добровольцы нашли украденный ноутбук. Они нашли контакты владелицы и вернули ей гаджет.

Об этом рассказали на странице добровольческого формирования Бучанского городского территориального общества №1 "Добровольцы Бучи" в Facebook.

"Во время проверки лесов Клавдиевского лесничества на взрывоопасные предметы в одном из оккупантских блиндажей был найден ноутбук. После осмотра оказалось, что это украденный россиянами гаджет местной жительницы", — уточнили в добровольческом формировании.

Фото: Добровольцы Бучи

Фото: Добровольцы Бучи

Жителей Киевской области призывают сразу вызывать специалистов в случае, если вы находите брошенную или спрятанную технику. Она может быть заминирована или иметь доказательства военных преступлений.

Телефон оперативной линии добровольческого формирования: +38 096 004 21 88.

Фото: Добровольцы Бучи

Фото: Добровольцы Бучи

Напомним, Киевская область с ночи 26 января страдает от российского террора. Атака дронов с утра сменилась ракетными ударами. Зафиксировано попадание в энергетический объект и повреждение гражданской инфраструктуры.

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