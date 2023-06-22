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В результате взрыва в Киеве разрушены 4 квартиры: спасены 18 человек — ГСЧС

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
7600
Время на прочтение
1 мин
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В результате взрыва в Киеве разрушены 4 квартиры: спасены 18 человек — ГСЧС

Продолжается тушение пожара в Киеве / Фото: t.me/dsns_telegram

Идет ликвидация последствий взрыва и пожара в Киеве.

По предварительной информации, в результате взрыва газа в 16-этажке разрушены 4 и повреждены 6 квартир.

Об этом сообщает ГСЧС в социальных сетях.

Спасены 18 человек. К ликвидации последствий привлечены 70 человек и 13 единиц техники.

На месте работают психологи ГСЧС.

Сначала спасатели информировали, что взрыв в Киеве разрушил 5 квартир, спасли двух жителей дома.

Заметим, что в результате пожара и взрыва в Киеве госпитализированы два человека.

Напомним, что ранее в центре Киева загорелся пожар: в небо вздымался черный столб дыма.

Также продолжается ликвидация пожара.

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Дата публикации
Просмотры
7600
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