В результате вражеской атаки на Киевщине поврежден 9-этажный жилой дом

В настоящее время о пострадавших не сообщается.

В результате вражеской атаки в одном из населенных пунктов Киевской области поврежден 9-этажный жилой дом.

Об этом заявил в.и.о председателя Киевской ОГА Николай Калашник в сообщении в соцсетях.

Произошло разрушение балконов 4-8 этажей, выбиты оконные рамы. В одном из подъездов произошло разрушение перекрытия лестничной клетки.

Все оперативные службы находятся на месте. Производится обследование подъездов, разбор поврежденных конструкций. Новостройка заселена частично. Информация о потерпевших не поступала.

В другом районе в результате падения обломков сбитой цели произошло возгорание производственного предприятия на площади 600 м. кв. Пожар ликвидирован.

Более подробная информация – впоследствии.

Также читайте Зеленский сообщил подробности об обстреле "Шахедами" домов в Киевской области

Напомним, в результате атаки Киевщины "Шахедами" три человека погибли, еще несколько были ранены.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ужасные люди выбегали из квартир... СТРАХАНИЕ в ГЛЕВАСЕ на Киевщине

Читайте также: