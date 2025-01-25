В результате вражеской атаки на Киевщине поврежден 9-этажный жилой дом

В настоящее время о пострадавших не сообщается.
В результате вражеской атаки в одном из населенных пунктов Киевской области поврежден 9-этажный жилой дом.
Об этом заявил в.и.о председателя Киевской ОГА Николай Калашник в сообщении в соцсетях.
Произошло разрушение балконов 4-8 этажей, выбиты оконные рамы. В одном из подъездов произошло разрушение перекрытия лестничной клетки.
Все оперативные службы находятся на месте. Производится обследование подъездов, разбор поврежденных конструкций. Новостройка заселена частично. Информация о потерпевших не поступала.
В другом районе в результате падения обломков сбитой цели произошло возгорание производственного предприятия на площади 600 м. кв. Пожар ликвидирован.
Более подробная информация – впоследствии.
Напомним, в результате атаки Киевщины "Шахедами" три человека погибли, еще несколько были ранены.
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