В результате вражеской атаки на Киев пострадали три человека — Кличко

Ракетная атака на Киев сказалась на людях.

По предварительной информации, в Соломенском районе трое пострадавших.

Об этом в социальных сетях сообщил глава Киева Виталий Кличко.

В Оболонском, где упали обломки, пострадавших нет.

Также стало известно, что обломки ракеты были повреждены в Дарницком районе столицы.

Напомним, что ранее на территорию зоопарка в Киеве упали обломки ракеты.

К тому же в Соломенском районе Киева в результате падения ракеты вспыхнуло несколько авто.

Также с неба могут падать обломки ракет, но не стоит собирать их в качестве сувениров.

Напомним, что в Черкасской области были слышны звуки, похожие на взрывы. Об этом сообщили мониторинговые каналы.

Напомним, что ранее в Краматорске раздались взрывы.

Также в Херсонской области прозвучали взрывы.