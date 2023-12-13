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В результате вражеской атаки на Киев есть пострадавшие, вспыхнул пожар — Кличко

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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В результате вражеской атаки на Киев есть пострадавшие, вспыхнул пожар — Кличко

Пылает один из балконов дома и поврежден фасад здания / Фото: pixabay.com

Ночью враг коварно атаковал столицу Украины.

В Днепровском районе столицы сейчас пятеро пострадавших в результате вражеской атаки на Киев в ночь на 13 декабря 2023 года.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в сообщении в социальных сетях.

Троих госпитализировали в медучреждения города. Двое медиков оказали помощь на месте.

"В Дарницком районе горит одноэтажный жилой дом. Экстренные службы прибыли на место", — говорится в сообщении.

"В Днепровском районе горят 4 автомобиля во дворе жилого дома. Пылает один из балконов дома и поврежден фасад здания. Спасатели уже вывели 15 человек, из них четверо детей. Пожарные службы тушат пожар. Эвакуация жителей продолжается", — добавил глава города.

Обновлено 03:53

"Предварительно, в результате падения обломков в Дарницком районе зафиксировано возгорание частного дома на площади 400 м2. Предварительно пострадавших нет", - заявил Сергей Попко, начальник КМВА.

Обновлено 03:54

"По данным медиков, уже семеро пострадавших в результате вражеской атаки на Киев. 5 госпитализировали в больницы столицы, двоим медики оказали помощь на месте" - добавил мэр Киева Виталий Кличко.

Обновлено 03:56

В одной из детских больниц в Днепровском районе выбило окна и повредило центральный вход в заведение. Пока без пострадавших.

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Дата публикации
Просмотры
188
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