В результате вражеской атаки на Киев есть пострадавшие: Кличко рассказал подробности

По состоянию на 01:30 2 января идет атака враждебными беспилотниками на Украину.

В Деснянском районе столицы после взрывов был госпитализирован пострадавший 19-летний мужчина.

Об этом в сообщении в социальной сети написал глава Киева Виталий Кличко.

"Предварительная информация. На месте падения обломков в Деснянском районе есть пострадавший. 19-летний молодой человек получил резаную рану стопы (наступил по неосторожности на обломки стекла). Он направлен в травмпункт. Воздушная тревога до сих пор продолжается. Находитесь в укрытиях", — подтвердили информацию о раненом в КМВА.

Заметим, что опасность ударов в Киевской области сохраняется: силы ПВО работают по враждебным целям.

Добавим, что ранее в Киеве прозвучало несколько взрывов.

Ранее появилась информация о работе сил противовоздушной обороны в Киевской области.

Читайте также:

Зеленский за 1 января: Российские террористы как были жалкими, так и зашли в этот год