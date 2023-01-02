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В результате вражеской атаки на Киев есть пострадавшие: Кличко рассказал подробности

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
3267
Время на прочтение
1 мин
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В результате вражеской атаки на Киев есть пострадавшие: Кличко рассказал подробности

Фото: Associated Press

По состоянию на 01:30 2 января идет атака враждебными беспилотниками на Украину.

В Деснянском районе столицы после взрывов был госпитализирован пострадавший 19-летний мужчина.

Об этом в сообщении в социальной сети написал глава Киева Виталий Кличко.

"Предварительная информация. На месте падения обломков в Деснянском районе есть пострадавший. 19-летний молодой человек получил резаную рану стопы (наступил по неосторожности на обломки стекла). Он направлен в травмпункт. Воздушная тревога до сих пор продолжается. Находитесь в укрытиях", — подтвердили информацию о раненом в КМВА.

Заметим, что опасность ударов в Киевской области сохраняется: силы ПВО работают по враждебным целям.

Добавим, что ранее в Киеве прозвучало несколько взрывов.

Ранее появилась информация о работе сил противовоздушной обороны в Киевской области.

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Дата публикации
Просмотры
3267
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